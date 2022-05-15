Şenoba'da sulama kanallarında temizlik

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ekipleri, tarımsal sulama kanalında temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 500 metrelik tarımsal sulama kanallarında çiftçilerin mağdur olmaması için temizlik çalışması başlattı. İş makinalarımın giremediği mahalleye 500 metrelik sulama kanalı belediye işçileri tarafından kazma kürek ve fırçalarla temizlendi. Belediye Başkanı Alihan Babat, beldedeki tarımsal faaliyetlerin aksamaması için sulama kanaları temizleme çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi'nden başladıklarını belirtti. Babat, sırasıyla beldedeki tüm sulama kanalları temizleneceğini kaydetti.