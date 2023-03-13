Şenobalı kadınlar hem bin yıllık geleneklerini yaşatıyorlar, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyorlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde açılan 5 aile destek merkezinde yüzlerce kadın hem iş buldu hemde bin yıllık kültürlerini yaşatmaya başladı. Şenoba beldesindeki ADEM'de ise, kadınlar ev ekonomisine katkı sunuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde açılan 5 Aile Destek Merkezi'nden biride Şenoba beldesinde yıllardır faaliyet gösteriyor. ADEM merkezinde hem şehitlerin isimleri yaşatılıyor hem de yüzlerce kadına ekmek kapısı oluyor. Aile destek merkezinde bin yıllık kültürlerini yaşatan kadınlar, aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaklar hazırlayıp gönderiyor. Çok amaçlı aile destek merkezinde 50 kadın çalışıyor. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kadınlar, hem iş buluyor hem de tarihte unutulmaya yüz tutmuş kültürlerini yaşatıyorlar.

Adem koordinatörü Halide Yıldırım, yıllardır güzel hizmet verdiklerini söyledi. Bulundukları yerde 12 kursları olduğunu belirten Yıldırım, "50 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz hem burada güzel iş buluyor hemde para kazanıyorlar. Deprem bölgelerine ise atkı, bere, çorap ve oyuncak hazırlayıp gönderdik. Burada hazırladığımız ürünler yurt dışına gönderiliyor. Sipariş üzeri çalışıyoruz" dedi.

Kadınlar el emeğiyle hazırladığı kilimin daha çok satışı olduğunu belirten Yıldırım, "Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Onun sayesinde açılan ADEM'lerde binlerce kadın iş imkanı buldu. Allah razı olsun" diye konuştu.

Nur Babat adında usta öğretici ise, ADEM sayesinde hem iş bulduğunu hem de unutulmaya yüz tutmuş heyberleri hazırladıklarını dile getirerek, "Yıllardır burada çalışıyorum, çok güzel bir yer. ADEM sayesinde hem evime katkıda bulunuyorum, hem de kültürümüzü yaşatıyorum. Kızların çeyizinde özellikle kullanılan ürünleri yapıyoruz. Heybeler çok eski bu yüzden onları çeyizler için hazırlıyoruz. Tanesi 3 bin liradan satılıyor. Burayı bize açan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.