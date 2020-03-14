İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi

Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Ekipler virüs ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçları, okullar, camiler, resmi kurum ve ana arterlerin yanı sıra havalimanında da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi, gözleri tahrip etmeyen maddelerle, özel giysisi, maskesi ve eldiveni giyerek püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri ile havalimanında vatandaşların sıklıkla kullandığı lavabolar ile oturma kabinleri ve buna benzer temasın yoğun olduğu yerleri titizlikle dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.