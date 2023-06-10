Şerafettin Elçi Havalimanı Mayıs ayında 36 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, Mayıs ayında 36 bin 838 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2023 yılı Mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; havalimanında Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 838 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 508'e ulaştı. Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise nisan ayında toplamda 322 ton oldu.

2023 yılının ilk 5 ayı (Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs) döneminde ise yolcu trafiği 154 bin 256, uçak trafiği 2 bin 283, yük trafiği ise bin 415 ton olarak gerçekleşti.