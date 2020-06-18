Sıfır vakalı ilçede vatandaşlar maskesiz sokağa çıkmıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, kentte korona virüs vakası olmamasına rağmen maskesiz dışarı çıkmıyor.

Beytüşşebap'ta kaymakamlık ve belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı tüm tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Virüsün görülmediği ilçede Van'dan Faraşin Yaylası üzerinden ilçeye gelen bir vatandaş, yüksek ateş tespit edilmesinin ardından ilçeye alınmayarak hastaneye yönlendirildi. Test sonucu pozitif çıkan vatandaş, karantinaya alındı.

Korona virüs salgınının henüz görülmediği ilçelerden olan Beytüşşebap'ta vatandaşlar maske takmadan sokağa çıkmıyor. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik beraberinde Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat, ilçedeki esnafı ziyaret ederek maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçedeki esnafı gezerek maske kullanmaları konusunda uyaran Kaymakam Pendik ve beraberindekiler maskeleri olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

"Vaka ilçeye alınmadan karantinaya alındı"

Kaymakam Pendik, ilçe sınırları içerisinde bir vakanın olduğunu onun da kente alınmadan karantina altına alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların maske kullanımını sağlamak için uyarılarda bulunduklarını kaydeden Kaymakam Pendik, "Kurum amirlerimizle beraber tüm iş yerlerini dolaştık. Sağ olsun Beytüşşebaplı vatandaşlarımız çok duyarlı bu konuda. Şırnak'ın ilçeleri arasında sıfır vakanın olduğu ilçe burası. Tek bir vatandaşımız Van'dan Faraşin Yaylası üzeri ilçemize girmeye çalıştığı esnada ateşi ölçüldüğünde yüksek ateşli olduğu tespit edilmiş ve derhal karantinaya alınmıştır. Yapılan testler sonucunda bu vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Bu vatandaşımız ilçeye girmeden direk sağlık çalışanlarımız aracılığıyla hastahaneye götürülmüştür. Şimdilik ilçemizde vaka yok. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise virüsün yayıldığı günden beri belediye olarak ilçede rutin dezenfekte çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Aşan, "Çok şükür şimdiye kadar ilçemizde bir vaka yok. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın sağ duyulu yaklaşımları sayesinde bu kötü günleri geride bıraktık, bırakacağız. Tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Maskesiz dışarı çıkmayın lütfen" dedi.