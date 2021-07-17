Silopi ADEM2'de okuma-yazma öğrenen 25 kadına sertifikaları verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM2) ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursta okuma-yazma öğrenen 25 kursiyere düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Ofis Mahallesinde bulunan ADEM2'de Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile okuma-yazma kursu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği okuma-yazma kursunda kadınlara, 2 ay boyunca kademe-kademe okuma yazma öğretildi.

Okuma-yazma eğitimleri tamamlanan kursiyerler için tören düzenlendi. ADEM2'de düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, ADEM koordinatörü Gönül Ürgen katıldı.

Okuma-Yazma eğitimini tamamlayan kursiyerlere protokol tarafından belgeleri takdim edildi. Açıklamada bulunan ADEM2 yöneticisi Songül Saygıdar, “Okuma-yazma bilmeyen mahalle kadınlarımızı ve kızlarımız, özellikle hastaneye gittiklerinde kendilerini ifade etmekte ve resmi yazı reçete ve kağıtları okumakta zorlandıklarını söylediler. Bizde mahalle kadınlarımızın ihtiyacını gidermek için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle beraber okuma yazma kursu açarak bu ihtiyacı gidermeye çalıştık. 2 ay boyunca eğitimlerini alan kadınlarımız kurslarını tamamlayarak belgelerini aldılar. Bu belgeyle beraber eğitim hayatlarının ilk adımlarını attılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.