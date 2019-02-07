Silopi Belediyesi'nden anaokuluna oyun grubu desteği

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi'nce Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'nun bahçesine oyun grubu kuruldu.

Sosyal ve kültürel alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam eden Silopi Belediyesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'nun bahçesine oyun grubu kurdu. Silopi Kaymamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatıyla Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'nun bahçesine oyun gurubu kurulumu gerçekleştirildi.

Anaokulunun bahçesinde kurulan oyun grubu ile çocukların boş zamanlarında oyun oynayarak güzel vakit geçirmelerine olanak sağlandı.