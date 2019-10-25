Silopi Devlet Hastanesi'nde hasta odaları yenileniyor

Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi'nde yatan hastaların odaları iş adamlarınca onarılıyor.

Silopi İlçesindeki iş adamlarınca hastaların daha refah bir ortamda kalmalarını sağlamak için odalar baştan sona dizayn ediliyor. Son olarak iş adamı Behzat Bilgeç tarafından yapımı tamamlanan odanın açılışı gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve yatan hastalar İş adamı Behzat Bilgeç'e teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Devlet Hastanesi Personel Şefi Şahin Eren, şu ana kadar iş adamlarınca odaların onarıldığını, hastalara daha refah bir ortam da hizmet sunduklarını söyledi. Eren, geçen hafta Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'ın da bir odanın onarımının yapılmasına destek olduğunu belirterek destek sunan herkese teşekkürlerini iletti.