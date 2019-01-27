İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi ilçe nüfus müdürü değişti

Şırnak’ın Silopi ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi atandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfus müdürlüğüne Mehmet Afi Çelebi atandı.


Silopi ilçe nüfus müdürü Zuheyr Atak girdiği sınavda görev yükselterek Şırnak Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğüne atanınca yerine Mehmet Afi Çelebi atandı. Batman İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Mehmet Afi Çelebi, girdiği sınavda başarılı olarak, Silopi İlçe Nüfus Müdürlüğü görevine atandı.


Diyarbakır'ın Bismil ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çelebi, Silopi'ye daha önce geldiğini belirterek, bölge insanına hizmet etmeyi sevdiğini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.