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Silopi imar planı revize edildi

Şırnak’ın Silopi Belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünce imar planı yeniden revize edildi.

Şırnak'ın Silopi Belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünce imar planı yeniden revize edildi.


Silopi içe merkezinde düzensiz olan bazı alanlar yeni imar planı ile revize edilerek düzeltildi. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama ilave ve revizyon imar planı belediye hizmet binası birinci katta 19 Nasin 2019 tarihine kadar imar ve şehircilik müdürlüğünde askıya çıkarıldı. İmar ve şehircilik müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yeni imar planının 19 Nisan 2019 tarihine kadar askıda kalacağı, imar planını beğenmeyen vatandaşların, bu süre zarfında plana itiraz etme haklarının bulunduğunu belirtti.

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