Silopi Kaymakamı Koç, su basan evleri inceledi

Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Cihat Koç, sağanak yağmurdan dolayı su basan evleri inceledi.

Silopi ilçesinde gece saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağmur taşkınlıklara neden oldu. Kanalizasyon ve derelerinin taşmasıyla su basılan evleri inceleyen Silopi Kaymakamı Cihat Koç, mağdur aileleri tahliye ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sel ve taşkınlıklara karşı tedbirli olması uyarısında bulunan Kaymakam Koç, “Gece saatlerinde yağmurun etkisini arttırması neticesinde Celal deresinde yer yer taşkınlar meydana gelmiş, bazı vatandaşlarımızın evlerinde maddi hasarlar oluşmuştur. Özellikle dere boyunda oturan vatandaşlarımızın tedbiren tahliyesi sağlanmış olup çok şükür ki hiçbir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimle birlikte dere yatağı civarında oturanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını rica ediyorum” dedi.