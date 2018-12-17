Silopi Kaymakamlığı ve Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye yardım

Şırnak'ın Silopi ilçesinde maddi durumu iyi olmayan aileye kaymakamlık ve belediye tarafından maddi destek sağlandı.

Başaran ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını öğrenen Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıtkaş, Belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar aracılığı ile bu sabah erken saatlerde aileye gıda yardım kolisi göndererek, ailenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Başaran ailesinin evinin tamiratının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Silopi Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi Devlet Hastanesine gelerek Başaran ailesini ziyaret etti. Doktorlardan ailenin sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Vekili Işıktaş, Başaran ailesinin bütün sağlık ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Orhan Başaran ve ailesini Silopi Belediye Kadın Kültür Merkezinin ek binasında bir süre misafir edeceklerini açıklayan Işıktaş, tamirat bittikten sonra ailenin kendi evlerine dönebileceklerini söyledi.