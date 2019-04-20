Silopi TÜRGEV kız yurdunda el emeği sergisi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kız yurdunda el sanatları sergisi düzenlendi.

TÜRGEV merkezince görevlendirilen eğitmenler gözetiminde kız yurdunda kalan öğrencilere yönelik açılan resim ve filografi kursları sona erdi. Örgün eğitime devam eden öğrenciler boş zamanlarını değerlendirmek üzere katıldıkları kurslarda ürettikleri el ürünlerini, sergide vatandaşların beğenisine sundu. Yurdun bahçesinde açılan sergiye Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atölyelerde sanatla buluşan öğrenciler, resim atölyesi kapsamında resim, vitray, quilling, mandala, ebru, taş boyama, sanat atölyesi kapsamında filografi, naht, kıl çadırı, maket gemi üretimi, bakır rölyef ve dikiş atölyesi kapsamında el sanatları, takı tasarımı, gazeteden geri dönüşüm biblo yapımı eğitimleriyle ortaya koydukları yüzlerce eseri beğeniye sundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program bir yıllık yapılan çalışmaları içeren slayt gösterisi ile devam etti. Ardından serginin açılışını gerçekleştiren Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve beraberindekiler sergi alanını dolaştı. Çeşitli dallarda yapılan çalışmaları gören sergi alanındakiler, öğrencileri beğeniyle tebrik etti.

Sergi alanında TÜRGEV kız yurdu müdiresi Seda Kaya, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş'a hediye takdim etti.

Sergi verilen ikramların ardından son buldu.