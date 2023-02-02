Silopi'de 10 bin 200 öğrenciye ücretsiz yemek verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan programda 10 bin 200 öğrenciye ücretsiz yemek verildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan programda Silopi'de toplamda 10 bin 200 öğrenciye ücretsiz yemek verildiğini söyledi. Müdür Bilen, ücretsiz yemek programının ikinci eğitim öğretim döneminde de başlayacağı 6 Şubat itibarıyla artacağını ifade etti.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerin de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacağını belirten Bilen, "Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek" dedi.