Silopi'de 15 bin kişi Halk Eğitim Merkezi kurslarından faydalanı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ilçe genelinde 914 kurs açarak 15 bin 180 kişiye kurs verilmesini sağladı.

Silopi Halk Eğitim müdürlüğünce 2021-2022 dönemleri içerisinde beceri, eğitim ve istihdam alanlarında 914 kursa onay verdi. İlçe genelinde açılan 914 kurstan 15 bin 180 kişi faydalandı. Birçok alanda açılan ve her kesime hitap eden kurslar sayesinde tecrübe kazanan kursiyerler, işyeri açarak deneyimlerini pratikte gösterdi.

Kurs hakkında bilgi veren Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, “Silopi Halk Eğitim Merkezi olarak 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 914 kursla 15 bin 180 kursiyere eğitim verdik. Her zaman bize güç ve destek veren Mülki idare amirlerimize il ve ilçe yöneticilerimize ve özellikle Silopi İlçe Milli Eğitim müdürümüz Murat Bilen'e teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın talebi olan bütün kursları hemen hemen açmaya çalışıyoruz. Bunun için planlamalar yapıyoruz. Bilgisayardaki kodlama kursundan tutun da oryantasyon ve voleyboldan tutun da süt kaynatma tekniklerine giyim Kur'an'ı Kerim, kısacası vatandaşlarımızın talebi olanı her kursu açmaya çalıştık. Bu açtığımız kurslar sadece bir sertifikadan ibaret değil, aynı zamanda istihdama da yönelik planlamalar yapıyoruz. Birçok kursiyerimiz aldığı sertifikaları mesleki eğitim merkezlerinde değerlendirerek ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Belgelerini alan ya iş yeri açıyor ya da gelip bizde şartlar uygun olduğunda ustalık usta öğreticilik ya da eğitmenlik görevini de bulunabiliyorlar. Önümüzdeki sene daha çok bilişim, kodlama ve yazılım üzerine kurslar açmayı planlıyoruz" dedi.