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Silopi'de '15 Temmuz' konferansı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ’15 Temmuz’ konulu konferans düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.


Silopi Meslek Yüksekokulu tarafından 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, Silopi MYO Müdürü Dr Hasan Osmanoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan konferansta darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı. Konferansta konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, 15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin de destek verdiğini ifade etti. Rektör Erkan, "Bu darbe ve vesayet döneminin kapandığına inandığımız artık bu bitti bir daha olmaz dediğimiz anda musibet geldi. Dış güçler ve içerideki münafıkların ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu. Türkiye'nin güçlenmesine ülkemizin belli bir yerlere gelmesine ve içerideki iç huzuru, barışı Kürtüyle, Türküyle bir ümmet olmanın, millet olmanın önüne engel olmak için böyle bir şeyler yapıldı. Biz bunları şimdi idrak ediyoruz. Ama yine de ümmet olmak, millet olmak neymiş yine gösterdik" dedi.

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