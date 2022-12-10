Silopi'de 220 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 220 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Silopi'de ikamet izni bulunan Irak uyruklu bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçen Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şahsı takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından yabancı uyruklu şahsın evine düzenlenen operasyonda 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo toz metamfetamin olmak üzere toplamda 220 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.