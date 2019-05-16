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Silopi'de 994 kilogram kaçak muz imha edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yurda kaçak yollarla farklı tarihlerde sokulmak istenirken kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen 994 kilogram muz imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurda kaçak yollarla farklı tarihlerde sokulmak istenirken kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen 994 kilogram muz imha edildi.


Alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla farklı tarihlerde getirilen muzlar toplanarak ilçe merkezine bağlı Başverimli beldesindeki Yedi Emin garajında toplatıldı. Öğlen saatlerinde Başvermli Belediyesi yetkililerince çöp toplama alanına götürülen 994 kilogram muz imha edildi.

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