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Silopi'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında dereceye giren takımlara ödül verildi.

Şırnak'ın Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında dereceye giren takımlara ödül verildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce voleybol, masa tenisi, atletizm, badminton spor dallarında yarışmalar düzenlendi. 483 kişinin katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceye giren 1'inci, 2'nci ve 3'üncülere İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından madalya ve kupa verildi. Oyuncularla bir süre sohbet eden Kaymakam Işıktaş, dereceye giren takımlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Devlet olarak her zaman gençlerle beraber yol alacaklarını, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Kaymakam Işıktaş, her zaman kendilerine destek olacaklarını söyledi.

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