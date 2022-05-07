Silopi'de Anneler Gününde şehit anneleri unutulmadı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Silopi Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi kadınları kendi el emekleri ile yaptıkları hediyeleri, ilçedeki şehit annelerine götürerek Anneler Gününü kutladı. Aile Destek Merkezi Müdiresi Aylin Ökten, kurs eğitmenleri ve kursiyerler ile beraber şehit anneleri ve ilçe kaymakamlığınca evde bakım hizmeti gören yaşlı annelere giderek günlerini kutladıklarını söyledi. Ökten, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile protokol çerçevesinde açmış oldukları el sanatları kursunda, annelere özel el dokuma Türk bayrağı, el örgüsü çorap ve çeşitli hediyeler yaptıklarını belirtti. Bu hediyeleri annelere takdim ettiklerini belirten Ökten, bu vesile ile bütün annelerin günlerini kutladığını söyledi.