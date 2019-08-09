Silopi'de binlerce çocuk eğlenerek dinini öğrendi

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan Kur'an kurslarına katılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki binlerce çocuk ve genç eğlenceli vakit geçirerek Kur'an-ı Kerim'i öğrendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl, 'Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun' temasıyla Türkiye genelinde başlatılan ve büyük bir ilgi gören yaz Kur'an kursları, bugün itibariyle sona erdi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde çocuk ve gençler, yaz Kur'an kursları kapsamında Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere itikat, ibadet, ahlak, hazreti Muhammed'in (sav) hayatı ve çeşitli bilgileri eğlenceli vakitler geçirerek öğrendi. Kurs boyunca eğlenerek öğrenen çocuklara bugün sertifikaları verildi.

İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan, ilçede 201 Kur'an kursuna 3 bin 177 kız öğrenci ve 3 bin 6 erkek olmak üzere toplamda 6 bin 183 öğrencinin katıldığını söyledi. Aslan, gelecek senelerde daha fazla sayıya ulaşmaya hedeflediklerini aktardı.

Çarşı Cami imam hatibi Muhammed Tuncer, 2 aylık kurs süresince verimli ve bereketli zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Kurslarımızda çocuklara itikat ibadet ahlak, siyer ve Kur'an-ı Kerim dersi verdik. Bu 2 aylık süre bizim ve öğrenciler açısından verimli ve bereketli geçti. Çocuklarla oyunlar oynayarak derslerimizi işledik. Bugünde sertifikalarını vererek Kursu sonlandırdık. Tabi ki, Kur'an-ı Kerim'in öğrenimi ve öğretimi burada bitmez. Bayramda sonrada çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim öğrenmeye davet ediyoruz. Gelecek yıl da yaz Kur'an kursularında buluşmak dileğiyle" dedi.

Kız Kur'an kursu öğrencilerinden Nisan Taşkın, kursta, örtünmeyi, namaz kılmayı, hazreti Muhammedi'n (sav) hayatını oruç tutmayı ve Kur'an-ı Kerim'i eğlenceli vakitlerle öğrendiklerini ifade ederek, akranlarına Kur'an Kursularına katılma tavsiyesinde bulundu.

Yılmaz Şen ise, "2 ayda Kur'an okuduk, namaz kıldık peygamber efendimizin hayatını okuduk, burada oyun oynayarak dinimizi öğrendik. Eğlenceli vakitler geçirdik" diye konuştu.