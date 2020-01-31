İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi'de caddeler göle döndü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri de zorlandı.


Yoğun kullanılan Silopi Devlet Hastanesine giden araçlar da biriken sulardan ötürü sıkıntı yaşarken, araçların geçişi esnasında oluşan su dalgaları kıyı kenarına vurur gibi cadde kenarındaki kaldırımlara vurduğu gözlendi. Altyapı sorununun olduğu ilçede tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Uluslararası İpekyolu'nun adeta gölete dönmesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.