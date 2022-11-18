Silopi'de din görevlilerine 'Kadına yönelik şiddete karşı' semineri

Şırnak'ta Silopi İlçe Müftülük Personellerine görevli psikolog tarafından "Kadına yönelik şiddete karşı" semineri verildi.

Silopi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki Çarşı Camisinde görevli psikolog tarafından din görevlilerine, "Kadına yönelik şiddete karşı" seminer düzenlendi. Seminer de, kadınların sosyal hakları, aile içi yaşantı, çocuk eğitiminde kadının yerine değinildi. Seminer de toplumda kadının yeri ve son zamanlar da yaşanan kadına şiddetin azalması hususunda insanların bilinçlendirilmesi için hutbeler ve cami sohbetlerinde dile getirilmesi belirtildi.

Program sonunda ilçe müftülük çalışanlarına ve din görevlilerine el broşürü dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer seminerden ötürü Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teşekkürlerini sunarak, İslam da kadının değerli olduğunu ve bu hususta toplumun bilinçlenmesi için çalışmaları artıracaklarını söyledi.