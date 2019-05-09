Silopi'de Dünya Talasemi Haftası etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Mayıs Dünya Talasemi Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şırnak Talasemi Derneği tarafından Silopi'de 8 Mayıs Dünya Talasemi Haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. Koç İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Sağlık Müdürü Metin Bilgiç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Faruk Bilen, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Nurullah Bartan, gençlerin evlenmeden önce mutlaka aile hekimlerine danışarak kan testi yapmaları gerektiğini söyledi.

Bartan il bölgesinde Talasemi hastaları için yaptıkları çalışmaları anlattıktan sonra program, Silopi Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları ile İlçe Gençlik Merkezi'nin koro ekibinin şarkılarıyla devam etti. Bu etkinlikte konuşan Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülcan Keskiner, Talaseminin anne ve babadan çocuklara kalıtsal olarak geçen önlenebilir bir kan hastalığı olduğunu aktardı. Keskiner, Talasemi hastalığının Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz ülkelerinde önemli bir halk sağlığı olduğuna dikkat çekerek, evlenmeden önce mutlaka kan testinin yapılması önerisinde bulundu.

Program, halk sağlığı uzmanı Dr. Emine Ateş ile psikolog Berfin Koç'un sunumunun ardından sona erdi.