Silopi'de engelli öğrencilere saç bakımı

Şırnak'ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından engelli öğrencilere yönelik saç bakımı hizmeti verildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nin ‘Engellilere uzanan sevgi makası' adlı projesi kapsamında kurum içerisinde kuaförlük ve güzellik kursuna bağlı 10 eğitmen ve 25 öğrenci tarafından engellilerin saç bakım ve tıraşları yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde toplanan engelli öğrenciler burada ücretsiz tıraş ediliyor. Proje sayesinde ilçe genelinde 700 engelliye ulaşılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, usta öğreticilerle birlikte engelli öğrencileri tıraş ettiklerini söyledi. Bilen, "Projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel eğitime muhtaç bireylerin diğer toplumun bireyleriyle buluşması biraz aksıyor. Bu etkinlik bu akmayı ortadan kaldırmak içindir. Buraya şehir merkezi dışında köyden gelen öğrencileri de tıraş ettik. Toplumun bu konuda empati sahibi olmasını kurumsal anlamda duyurmak adına buradayız” dedi.

Konuşmaların ardından usta öğreticiler tarafından engellilerin saç bakımları yapıldı.