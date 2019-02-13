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Silopi'de fidan dikme etkinliği

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü lojman alanına 250 adet fidan dikildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü lojman alanına 250 adet fidan dikildi.


Silopi ilçe merkezinde bulunan Ofis Mahallesindeki gümrük lojmanlarında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden katılım gerçekleştirildi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilen mavi ladin, çınar ve çamdan oluşan toplam 250 adet fidan, lojman alanına dikildi.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden, lojman sahasının ağaçlandırılması, yeşili ve doğayı sevdirmek amacı ile personel ve ailelerinin katılımı ile etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Özden, "Bu önemli ve anlamlı etkinliğe katılım sağlayan personelimiz ve aileleri ile desteklerinden dolayı Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Cizre Orman İşletme Şefliği'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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