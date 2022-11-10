Silopi'de ‘Gazi Paşa' konulu konferans

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Ocakları Silopi şubesince iki lisede ‘Gazi Paşa' konulu konferans düzenlendi.

Türk Ocakları Silopi şubesi tarafından Silopi Anadolu Lisesi ile Silopi Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik konferans verildi. Konferansa katılan Türk dünyası yazarı Cevat Varlı, öğrencilere Atatürk'ün yaşamından kesitler ile verdiği vatan mücadelesi üzerine tarihe ışık tutan konuşmalar yaptı. Konferansta, Gazi Paşa Mustafa Kemal Atatürk'ün Türklük ve Türk dünyası üzerine stratejik yaklaşımı ile Türkiye'nin jeopolitik durumu, tarihi derinliği gibi konularda bilgilere yer verdi.

Türk Ocakları Silopi şube başkanı Adem Çakmakçı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz bir dünya lideri olduğunu ve onu sonraki kuşaklara anlatmak için böyle bir konferans düzenlediklerini söyledi. Çakmakçı, “Bu maksatla ölümsüz liderimizi en iyi anlatacak Türk dünyası yazarımız Cevat Varlı'yı ilçemizde konferans vermeye davet ettik. O da teşrif ederek bizi onure etmiştir. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.