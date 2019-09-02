İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi'de ‘Gençlik ve Namaz' konferansı

HÜDA PAR Şırnak’ın Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca ‘Gençlik ve Namaz’ konulu konferans düzenlendi.

HÜDA PAR Şırnak'ın Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca ‘Gençlik ve Namaz' konulu konferans düzenlendi.


Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, HÜDA PAR İlçe Başkanı Salih Gök, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından selamlama konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Selman Uçar, parti olarak tavır ve davranışıyla, fikir ve düşüncesiyle, eylem ve söylemiyle, çalışkanlık ve cesaretiyle, duruş ve hassasiyetiyle, ibadet ve ihlâsıyla topluma yük olan bir gençlik değil, toplumun yükünü hafifleten ve üreten bir gençliğin yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.


Program, okunan duanın ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.