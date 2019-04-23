Silopi'de halaylı 23 Nisan kutlamaları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gösteriler sırasında çocuklar müzikler eşliğinde halaylar çekerek günlerini doyasıya kutladı.

Silopi Kaymakamlığında yapılan çelenk sunma töreninin ardından 23 Nisan kutlamaları stadyumda devam etti. Resmi tatil olması nedeni ile aileleri kundaktaki bebekleri ile beraber 23 Nisan kutlamalarına eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuması ile beraber kutlamalar başladı. Günün anlam ve önemini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptı. Dayanan, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihinin dönüm noktalarından olduğunu söyledi.

Kürtçe müzik eşliğinde halay çekildi

Etkinlikte Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde profesyonel halk oyunları antrenörü Özlem Sarı öncülüğünde eğitilen Vatan İlköğretim Okulu, Neo İlköğretim Okulu ve Bahçeşehir İlköğretim Okulu öğrencilerin halayları dikkatleri üstüne çekti. Silopi yöresine ait yöresel kıyafetler giyen folklor ekibi Kürtçe müzik eşliğinde halay çekerken, etkinlik alanında bulunan diğer öğrenciler de halay çekerek eşlik etti. İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş büyük beğeni toplayan halay çeken öğrencileri program sonrası tebrik etti. Daha sonra yapılan konuşmanın ardından okulların hazırlamış olduğu çeşitli etkinlikler gösterime sunuldu. Gösteriler sırasında çalınan müziklere eşlik eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar ise halaylar çekerek 23 Nisan kutlamalara eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kutlamalarda daha önce çeşitli spor branşlarında yapılan etkinliklerde birinci olan okullara şampiyonluk kupasını İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş verdi. Program daha sonra yapılan tören yürüyüşü ile sona erdi.