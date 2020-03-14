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Silopi'de hastane ve okullar dezenfekte edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler kapsamında hastane ve okullar dezenfekte edildi.


Silopi ilçesinde salgın hastalıklara karşı alınan tedbir çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Silopi Devlet Hastanesinde salgın hastalıklara karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi.


Öte yandan özel eğitim kurumlarında da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Okullardaki masa, sandalye, ortak kullanım alanları gibi bir çok nokta ekipler tarafından dezenfekte edildi.

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