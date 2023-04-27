Silopi'de hayatını kaybeden okul müdürü, öğrencileri ve sevenleri tarafından memleketine uğurlandı

Şırnak'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, öğrencileri ve sevenleri tarafından memleketine uğurlandı.

Silopi Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, dün arkadaşları ile beraber halı sahada top oynarken, maç sonrası rahatsızlandığını belirtti. Kendi aracıyla Silopi ilçe Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine gelen Recep Burak Demirel'in, kalp rahatsızlığı tespit edilmesi ile beraber bir süre müşahede altında kaldı. Demirel, daha sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acil Poliklinik doktorlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hastane morguna kaldırıldı.

Silopi Devlet hastanesi morguna kaldıran cenazeyi görmeye gelen Demirel'in meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazesi yıkanan Demirel, meslektaşlarının yoğun katılımıyla cenazesi kılındıktan sonra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürülerek memleketi Ankara'ya gönderildi.

Cenaze merasimine İlçe Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.