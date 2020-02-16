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Silopi'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

Şırnak’ın Silopi ilçesinde "Lazımsa Al Değilse Bırak Projesi" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler mağazadan ücretsiz alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Lazımsa Al Değilse Bırak Projesi" kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler mağazadan ücretsiz alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor.


Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği tarafından başlatılan "Lazımsa Al Değilse Bırak Projesi" ile dernek binasının son katı ihtiyaç sahipleri için kullanılmaya başlandı. Binada bulunan odalardan biri erkek giyim, diğeri ise kadın ve çocuk kıyafetleri için tahsis edildi. İhtiyaç sahibi aileler, hayırseverler ve esnaflardan toplanan ürünleri burada seçip ücretsiz olarak alabiliyor.


Lazımsa Al Değilse Bırak Projesi ile esnaf ve hayırseverlerden topladıkları giyim malzemelerini ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Dernek Başkanı Sabahattin Ökten, kampanyaya destek vermek isteyenlerin ürünlerini dernek binasına bırakabileceklerini söyledi.

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