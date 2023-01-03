Silopi'de imam hatip öğrencileri robotik kodlamaya yöneldi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hacı Mehmet Ökten Proje Okulu öğrencileri, matematik seferberliği kapsamında robotik kodlama öğreniyor.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu, matematik seferberliği kapsamında, okulda açılan matematik sınıfında kodlama öğreniyor. Öğrencilerin, coğrafya ve matematik branşı öğretmenleri ile robotik kodlama etkinliği yürüttüklerini belirten Okul Müdürü Recep Burak Demirel, matematiğin her alanda var oluşunu kavrayan öğrencilerin, teknolojiyi kullanarak kodlamaya dönüştürdüklerini söyledi.

Demirel, öğrencilerin, matematiği eğlenerek ve severek öğrendiğini kaydetti.