Silopi'de İpekyolu refüj çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Silopi belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu üzerindeki ışıklandırma çalışmalarının sona ermesinin ardından refüj ağaçlandırma çalışmaları başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çınar, yapraklı dut ağacı, mavi servi ağacı, erguvan ağacı dikim çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan bilgiye göre refüje dikilecek ağaçların farklı farklı cinslerde olduğu ayrıca ağaçlandırma işlemlerinin son bulmasının ardından yeşillendirme çalışmalarının da başlatılacağı bildirildi.