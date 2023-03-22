Silopi'de jimnastik kursu açıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede ilk defa jimnastik kursu açıldı.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan yetenek taramasının ardından ihtiyaç duyulan kurslar birer birer açılıyor. Bu kurslardan biri de jimnastik kursu oldu. İlçede ilk defa açılan jimnastik kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi ve hafta sonu hizmet veren jimnastik kursuna 20 öğrenci katılım sağladı. Kayıtların devam ettiği kurs için ilk etapta 7 ile 9 yaş grupları arasında öğrenci alınırken, yeni eklenen 4 ile 6 yaş grubu da ilerleyen haftalarda eğitim almaya başlayacak. Jimnastiğe katılan öğrencilere bedensel ve fiziksel eğitimlerin yanında sosyalleşmelerine de katkı sunuluyor.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, “Yetenek taraması sonucunda başarılı olan öğrencilerimizi salonumuza davet ederek yeni bir alan oluşturup jimnastik kursları vermeye başladık. İlçemizde ilk defa bu kurs salonumuzda yapılmaya başladı. 20 öğrencimizle hafta içi ve hafta sonu eğitimler veriyoruz. Milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Artistik jimnastik antrenörü Özgür Adlım, yetenek testinden sonra seçtikleri öğrencileri buraya getirdiklerini kaydetti. İlk defa böyle bir kurs açıldığını söyleyen Adlım, "Velilerimizde bu durumdan memnunlar. Hem eğleniyorlar hem de fiziksel olarak gelişmelerini ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz. 1 ay sonra da ikinci grubumuzu alacağız” diye konuştu.

Televizyonlarda jimnastik hareketleri gördüğünü belirten Hividar Algım, Silopi'de jimnastik kursu olmadığı için yapamadığını söyledi. Algım, kursta arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Havvanur Utaş ise, “Sabahları okula gidiyorum. Okuldan çıktıktan sonra koşarak buraya geliyorum. Eğlenerek hareketler öğreniyoruz” ifadelerinde bulundu.