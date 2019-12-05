İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.


Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu tarafından okuldaki öğrencilere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi. Silopi Meslek Yüksekokulu konferans salonun da düzenlenen seminere Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi doktor Sıddıka Akdeniz, Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Hasan Osmanoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu seminerde kadın haklarının anayasadaki konumu, kadına şiddetin suç ve cezalarına değindi.


Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi doktor Sıddıka Akdeniz ise kadına şiddeti önleme konusunda sunum gerçekleştirdi.


Seminer soru ve cevapların ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.