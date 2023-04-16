Silopi'de kan bağışına yoğun ilgi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlar, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

Silopi ilçesinde Türk Kızılay'ı ve Sivil Toplum kuruluşları işbirliğiyle kan verme kampanyası düzenlendi. Daha önce Kızılay tarafından kan stoklarında azalma yaşandığı ve asgari seviyesinin altına düştüğü açıklamaları üzerine Silopi de bulunan STK'lar ve vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek oldu. Kızılay ve STK'lar tarafından 7 günlük yapılan kan verme kampanyasının ilk gününde Silopi vatandaşlar, kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayı nedeniyle iftar saatinden sonra başlayan kampanya sahur vaktine kadar devam ediyor.

Vatandaşları kan veremeye davet eden Kan Aracı Koordinatörü Süleyman Koç, şu ana kadar ciddi bir katılımın olduğunu söyledi. Ayrıca kan veren vatandaşlara bronz madalya ve teşekkür belgesi de verdiklerini belirten Koç, destek olan vatandaşlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kan vermeye gelen vatandaşlardan ayrıca Kızılay Silopi Şubesinde gönüllü Salih Ataman, bronz madalyayı almanın sevincini yaşadı. Kızılay yetkililerine teşekkürlerini ileten Ataman, her kan aracı geldiğinde kan bağışı yapacağını, vatandaşların da kan vermeye gelmelerini istedi.