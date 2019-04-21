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Silopi'de Kitap Kurdu yarışması yapıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kitap Kurdu yarışması düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kitap Kurdu yarışması düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışma, ilçede bulunan Vatan Ortaokulunda gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, öğrencilere daha önce okudukları kitap 5 farklı kitaptan sorular soruldu. Sınava katlan öğrencilerden Semra Ataman sınavın iyi geçtiğini ancak sınav öncesi biraz heyecanlı olduğunu belirtti.


Sınava iki ay öncesinden hazırlandığını belirten Elanur Ökten ise soruların çok kolay olduğunu ifade etti.


TÜGVA Ortaokul Koordinatörü İdris Karal, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmenin temel amaçları olduğunu kaydederek amaçlarını da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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