Silopi'de korona virüs denetimleri sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamlığı personelleri, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği trafik polisleri ve yetkili diğer kurum memurları tarafından şehirlerarası yolcu otobüsleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar, taksi duraklarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Ekipler vatandaşları korona virüs hakkında bilgilendirerek tedbirlere uymaları uyarısında bulundu.

Denetimlerin her gün farklı alanlarda devam edeceği kaydedildi.