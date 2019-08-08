Silopi'de Kur'an kursları arası bilgi yarışması

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an kursları arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Hayırsever Cami öğrencileri birinci oldu.

Silopi ilçesindeki camiler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Çarşı, Nur, Mezarlık, Gayret, Miraç, Hayırsever, Gümrük Lojmanları camilerin erkek Kur'an kursları arasından bilgi yarışması yapıldı. İlçe Müftü Vekili Mehmet Nezir Esin ile Çarşı Cami İmam Hatibi Muhammed Tuncer'in jüriliğinde yapılan bilgi yarışması, Çarşı Cami'de gerçekleştirildi. Yarışmacılara ahlak, ibadet, itikat ve siyer konularından sorular soruldu. Jürinin değerlendirmesi sonucu birinciliği Hayırsever Cami, ikinciliği Çarşı Cami üçüncülüğü ise Nur Cami hak kazandı. Derece yapan öğrencilere ödülleri verildikten sonra, kek ve meyve suyu ikram edildi.

Çarşı Cami İmam Hatibi Muhammed Tucer, yaz Kur'an kurslarında öğrencilerin 2 ay boyunca öğrendiği bilgileri ölçmek için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Birinci olan Hayırsever Cami öğrencilerinden Mahsun Şen, Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgileri ölçme fırsatı bulduklarını ifade ederek, yarışmayı düzenleyen hocalarına teşekkür etti.

Program toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.