Silopi'de Kur'an kursu mezunlarına etkinlik

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İlçe Müftülüğünce verilen yaz Kur'an kursları kapanış programında mezun olan öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl yurt genelindeki 90 bini aşkın cami ve Kur'an kursunda düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesine 27 Haziran-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen kurslarda milyonlarca çocuk Kur'an ile buluştu, dini bilgiler öğrendi.

Silopi'de, milli ve manevi değerlerin aktarılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde gerçekleştirildiği yaz Kur'an kursları kapanış programı ile taçlandırıldı.

Gayret Cami, Nur Cami, Yeşiltepe Cami, Hz. Süleyman Cami ve Çarşı Cami yaz Kur'an kursu hocaları tarafından kapanış programı düzenlendi. Çarşı Cami'de düzenlenen etkinlikte mezunlara Kur'an'ı Kerim'in önemi aktarıldı.

Camiler arası düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve Kur'anı Kerim'e geçen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İlçe Müftüsü Dr. Ahmet Gezer yaptığı konuşmada; "Peygamber Efendimizin bize bıraktığı iki emanetten biri Kur'an-ı Kerim. Müslüman olarak kendini tanımlayan her insanın sımsıkı sarılması gereken kaynak kitap o. İşte bu emanet ile bağlarımızın kuvvetli olması için, elbette ki çocuklukta atılan adımlar önemli. Bu konuda Yaz Kuran Kurslarımızın önemi büyüktür. Gayret sarf ederek mezun olan evlatlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Programı organize eden Nur Camisi İmam Hatibi Cemal Sansur, "Öğrencilerimiz Kur'an kursu bitiminden sonra moral bulsun diye onlara hoş bir ortam hazırladık. 5 camide eğitim gören öğrencilerimizi Çarşı merkezinden takkeleri ile yürüterek büyük camimize getirdik. Burada ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Duyarlı esnafımızın katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi, ayrıca Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize de kitap hediye ettik. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen ilçe müftümüze şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.