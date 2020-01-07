İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silopi'de kütüphane açılışı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda Z Kütüphane açılışı yapıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda Z Kütüphane açılışı yapıldı.


Silopi Yenişehir Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunda kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Eğitim Bir-Sen Silopi temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı. Z Kütüphane açılışını gerçekleştiren Kaymakam Işıktaş, öğrenciler ile beraber kütüphaneyi dolaştı. Açılış sonrası sınıfları da dolaşan Kaymakam Sezer Işıktaş, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.


İlçe Kaymakam Sezer Işıktaş kütüphanenin faydalı olması temennisinde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.