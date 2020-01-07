Silopi'de kütüphane açılışı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda Z Kütüphane açılışı yapıldı.

Silopi Yenişehir Mahallesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunda kütüphane açılışına İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, Eğitim Bir-Sen Silopi temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı. Z Kütüphane açılışını gerçekleştiren Kaymakam Işıktaş, öğrenciler ile beraber kütüphaneyi dolaştı. Açılış sonrası sınıfları da dolaşan Kaymakam Sezer Işıktaş, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

İlçe Kaymakam Sezer Işıktaş kütüphanenin faydalı olması temennisinde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.