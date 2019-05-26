Silopi'de kuyumcular iftarda bir araya geldi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki kuyumcu esnafı, iftar programında bir araya geldi.

Silopi Kuyumcular Derneği ilçedeki kuyumcu esnafına yönelik bir iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, ilçedeki kuyumcular katılım gösterdi. Kuyumcular, ezanın okunmasıyla iftarlarını dualarla açtı. Kılınan akşam namazının ardından bölgenin tanınmış alimlerinden molla Ahmet Bilen, İslam'da ticaret, helal ile haram kazanç konulu konuşmasını yaptı. Kuyumcuların sorularını yanıtlayan Bilen, yaptığı duanın ardından konuşmasını sonlandırdı.

Silopi Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Bilgin, Ramazan ayının kardeşlik ruhunu esas alarak kuyumcularla bir araya geldiklerini söyledi. Bilgin, "Kuyumcularımızın kafasında İslam'da ticaret, sarraflıkta İslam'a uygun alım-satım nasıl olmalıdır şeklinde soru işaretleri vardı. Bizde ilçemizdeki pek değerli molla Ahmet Bilen hocamızı davet ederek bu soru işaretlerinin giderilmesine aracı olduk. Kuyumcularımız sorularını sordu, hocamız güzel bir dille cevapladı. Çok güzel bir program oldu. Ramazan ayı İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.