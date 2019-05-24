Silopi'de lise öğrencileri köyleri gezerek okullarının tanıtımını yapıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, köy okullarını gezerek 8'inci sınıf öğrencilere okullarının tanıtımını yapıyor.

2014 yılında ilçede kurulan ilk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, rehber öğretmenleri ile müdür yardımcısından oluşturulan bir ekiple, ilçe merkezi ve köylerdeki ortaokulları gezerek okulun tanıtımını yapıyor. Hazırladıkları el broşürlerini öğrencilere dağıtan ekip, öğrencilere okulları hakkında bilgilendirerek sorularını cevaplıyor.

Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi rehber öğretmeni Büşra Karasu, yaptıkları tanıtımın iyi sonuç vereceğini ve öğrencilerin var olan ön yargılarını giderdiklerini söyledi. Karasu, "Hem merkezi hem de köy okullarına giderek sekizinci sınıf öğrencilerine okulumuzun özellikle fiziki şartlarını ve ders yoğunluklarıyla ilgili bilgi verdik. Öğrencilerimizin derslerle alakalı ön yargıları vardı. İmam hatip liselerinde sadece dini derslerin olduğu ya da İmam Hatip Lisesi mezunlarının sadece dini mesleklere yöneldiği gibi ön yargılar vardı. Biz bunu kırmak için okullarımızı dolaştık. Genel olarak öğrenciler bizi çok sıcak karşıladı. Okulumuzu ve derslerimizi anlattığımızda oldukça aydınlandıklarını düşünüyoruz. Bize akıllarında kalan soruları sordular. Bu şekilde öğrencilerimizle mini bir toplantı yapmış olduk. İsteyen öğrencilerimizi aramızdan görmekten mutluluk duyacağız" dedi.