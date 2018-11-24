Silopi'de Mevlid-i Nebi etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Anadolu Kültür Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği tarafından Koç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen Mevlidi Nebi etkinliğine STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Anadolu Kültür Eğitim Spor ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nizar Ökten programın açılış konuşmasını yaparken, etkinlikte öğrenciler tarafından ilahiler okundu. Programa konuşmacı olarak katılan Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr İbrahim Halil Sugözü, hazreti Muhammed'in (sav) ahlak ve adaletine vurgu yaptı. Dünyada Allah'ın adaletinin hakim olduğu dönemlerde insanların huzur ve refah içinde yaşadığını belirten Prof. Dr. Sugözü, adaletin hakim olması için İslam peygamberi hazreti Muhammed'in (sav) yolundan gidilmesi gerektiğini söyledi.

Program, okunan dua ile son buldu.