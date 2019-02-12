Silopi'de mezarlıklar onarıldı

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi'nce ilçe merkezindeki mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Silopi Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı personeller, ilçe merkezindeki asri mezarlık olan Yeşiltepe mezarlığında temizlik çalışması başlattı. Yapılan temizleme çalışmasının ardından mezarlık etrafına aydınlatma direkleri yerleştirildi. Mezarlık alanında belirlenen noktalara dikilen direklere voltajı yüksek projektörler takılarak gece karanlığında da çevre aydınlatılması yapıldı. Mezarlıklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yeşiltepe mezarlığındaki çalışmalarının tamamlandığını ilçe merkezinde bulunan Ofis ve Yenişehir mahallelerindeki mezarlıklarda da bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede başlayacağı belirtildi.