Silopi'de minik öğrencilere polis mesleği anlatıldı

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ilçede eğitim gören anaokulu öğrencilerine polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıp hediye dağıttı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı asayiş ve trafik ekipleri Silopi Nene Hatun anaokulunu ziyaret ederek polis mesleğinin tanıtımı, görevleri, sorumlulukları, görev bölümleri ve trafik ile ilgili bilgiler verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışma alanındaki bürolarda yapılan görevler ve polislik mesleği hakkında bilgiler alan minik öğrenciler, merak ettikleri soruları da polislere sordu. Çocukların özellikle velileriyle birlikte araçlarda hareket halindeyken trafik kurallarına tam uyum noktasında üzerine düşen bazı görevleri hatırlatan polisler, emniyet kemeri, ışık ihlalleri ve aşırı sürat konusunda anne ve babalarına uyarılarda bulunmalarını istedi.

Minik öğrenciler, polislere ve bu mesleğe karşı olan ilgilerini ve sevgilerini gösterirken, çocukların tanımadığı kişilerle diyaloğa girmemeleri ve böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman yapmaları gerekenler de anlatıldı.

Bilgilendirme yapıp çocuklarla boyama ve oyunlar oynayan polisler etkinliğin sonunda, anaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.