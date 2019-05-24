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Silopi'de öğrenciler okulda mukabele yapıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun mescidinde bir araya gelip mukabele sünnetini yerine getiriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun mescidinde bir araya gelip mukabele sünnetini yerine getiriyor.


Mukabele, cami ve evlerin yanı sıra okullarda da yoğun ilgi görüyor. Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, okulun mescidinde bir araya gelip ihya ediyor. Öğrencilerden Gülçin Ökmen, gün geçtikçe toplumun yozlaştığını belirterek, ancak Kur'an-ı Kerim ile yozlaşan toplumun düzeltilebileceğini söyledi. Kur'an'ın Arapçasının yanında mealinin de okunması gerektiğini dile getiren Ökmen, Kur'an-ı Kerim'in iç ve dış huzur için önemli olduğuna dikkat çekti.


Hilal Soysal ise, öğle arasındaki boş vakti Kur'an-ı Kerim okuyarak en güzel şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, bu vesileyle iç huzura kavuştuklarını belirtti.

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