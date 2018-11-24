Silopi'de Öğretmenler Günü etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından program, Başakşehir Okulu konferans salonunda devam etti. Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptı. Şiir dinletisi, oratoryo gösterilerinin ardından bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın hayatlarını konu edinen kısa tiyatro gösterisi düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı solanda hep birlikte Mağusa Limanı şarkısı okundu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildikten sonra, katılımcıların resim sergisini dolaşmasının ardından program son buldu.