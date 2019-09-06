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Silopi'de okul güvenliği toplantısı

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesi eğitim, sağlık, hizmet ve güvenlik konularında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesi eğitim, sağlık, hizmet ve güvenlik konularında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.


Silopi Bahçeşehir Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Sezer Işıktaş,İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve idareciler katıldı. Kaymakam Sezer Işıktaş burada yaptığı açıklamada, eğitimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için güvenlikten sağlığa her alanda gerekli özeni göstereceklerini belirtti. Kaymakam Işıktaş, kaymakamlık olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumlarının olduğunu ifade ederek, "Eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. Bunu sürekli hale getireceğiz" dedi.

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